Цена вторжения в Украину. С начала войны ВСУ ликвидировали более 95 тысяч военных РФ — Генштаб 13 декабря, 09:58 Уничтоженная ВСУ техника российских оккупантов (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 95 260 своих военных, за минувшие сутки — 500.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 13 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 19 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 2966 ( +0)

+0) Боевые бронированные машины — 5930 ( +2)

+2) Артиллерийские системы — 1931 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 404 ( +7)

РСЗО) — 404 +7) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 211 ( +0)

ПВО) — 211 +0) Самолеты — 281 ( +0)

+0) Вертолеты — 264 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1617(+0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1617(+0) Крылатые ракеты — 592 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4549(+5)

Специальная техника — 170 ( +1)

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 декабря — 293-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.