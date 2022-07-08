Почти 37 тысяч убитыми. В Генштабе ВСУ озвучили потери войск РФ с начала войны против Украины 8 июля, 09:47 ВСУ уничтожили более 1600 танков оккупантов с начала войны (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 900 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 8 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 10 500 единиц техники, среди них:

Танки — 1637 ( +35)

+35) Боевые бронированные машины — 3811 ( +14)

+14) Артиллерийские системы — 828 ( +13)

+13) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 247 ( +0)

РСЗО) — 247 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 107 ( +0)

ПВО) — 107 +0) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 187 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 669 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 669 +2) Крылатые ракеты — 155 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2685 ( +20)

+20) Специальная техника — 66 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 июля — 135-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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