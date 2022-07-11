Ликвидировано еще 100 военных РФ. Генштаб ВСУ сообщил, где оккупанты понесли наибольшие потери за сутки
Оккупанты теряют тысячи единиц техники в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 37 400 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 11 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Авдеевском направлении.
Также оккупанты лишились более 10 500 единиц техники, среди них:
- Танки — 1645 (+4)
- Боевые бронированные машины — 3828 (+5)
- Артиллерийские системы — 838 (+4)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 247 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 109 (+1)
- Самолеты — 217 (+0)
- Вертолеты — 188 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 676 (+2)
- Крылатые ракеты — 155 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2696 (+2)
- Специальная техника — 66 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 11 июля — 138-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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