Беспилотники, вертолет и более 400 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал, какие потери понесли войска РФ в Украине за сутки 12 января, 08:34 Уничтоженная в Украине техника оккупационных войск РФ (Фото:ГПСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 113 390 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 12 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 3094 ( +0)

+0) Боевые бронированные машины — 6159 ( +0)

+0) Артиллерийские системы — 2082 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 437 ( +0)

РСЗО) — 437 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 218 ( +1)

ПВО) — 218 +1) Самолеты — 285 ( +0)

+0) Вертолеты — 276 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1865 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1865 +3) Крылатые ракеты — 723 ( +0)

+0) Корабли/катера — 17 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4826 ( +0)

+0) Специальная техника — 184 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 12 января — 323-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.