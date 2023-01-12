Беспилотники, вертолет и более 400 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал, какие потери понесли войска РФ в Украине за сутки

12 января, 08:34
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Уничтоженная в Украине техника оккупационных войск РФ (Фото:ГПСУ)

Уничтоженная в Украине техника оккупационных войск РФ (Фото:ГПСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 113 390 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 12 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=uFDNAsTYqsY&t=10s
  • Танки — 3094 (+0)
  • Боевые бронированные машины — 6159 (+0)
  • Артиллерийские системы — 2082 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 437 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 218 (+1)
  • Самолеты — 285 (+0)
  • Вертолеты — 276 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1865 (+3)
  • Крылатые ракеты — 723 (+0)
  • Корабли/катера — 17 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4826 (+0)
  • Специальная техника — 184 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0EPM7CSCvNs8cqDS28jNW32VZpVbjv2UAVWPNaJVG4KGdkcBEDPAuxg6f5uxTvH6kl

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 12 января — 323-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s&t=3s

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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