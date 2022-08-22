За сутки уничтожен вертолет и 200 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в войне против Украины

22 августа, 09:26
Армия РФ потеряла в Украине уже более 12 тысяч единиц военной техники (Фото:МО/Facebook)

Армия РФ потеряла в Украине уже более 12 тысяч единиц военной техники (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 400 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 22 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=FUiyyZLBJs0

Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1919 (+7)
  • Боевые бронированные машины — 4230 (+6)
  • Артиллерийские системы — 1032 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 266 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 145 (+4)
  • Самолеты — 234 (+0)
  • Вертолеты — 198 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 815 (+9)
  • Крылатые ракеты — 194 (+4)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3149 (+6)
  • Специальная техника — 99 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07JCaXP8J9xjzZg9zTWDknR5V9XV3332J5aeV1qRRkuX92rHVRMTsdWn6uiLwtMMnl

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 августа — 180-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=v8nQlosYsg8

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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