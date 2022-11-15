Цена вторжения для РФ. За сутки ВСУ ликвидировали еще более 700 оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб 15 ноября, 09:44 ВСУ уничтожили уже почти 18 тысяч единиц техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 82 080 своих военных, за минувшие сутки — 710.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 15 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 2848 ( +8)

+8) Боевые бронированные машины — 5748 ( +6)

+6) Артиллерийские системы — 1839 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 393 ( +0)

РСЗО) — 393 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 206 ( +0)

ПВО) — 206 +0) Самолеты — 278 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1509(+2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1509(+2) Крылатые ракеты — 399 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4316 ( +21)

+21) Специальная техника — 160 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 ноября — 265-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.