Цена вторжения для РФ. За сутки ВСУ ликвидировали еще более 700 оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб
ВСУ уничтожили уже почти 18 тысяч единиц техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 82 080 своих военных, за минувшие сутки — 710.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 15 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2848 (+8)
- Боевые бронированные машины — 5748 (+6)
- Артиллерийские системы — 1839 (+2)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 393 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 206 (+0)
- Самолеты — 278 (+0)
- Вертолеты — 261 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1509(+2)
- Крылатые ракеты — 399 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4316 (+21)
- Специальная техника — 160 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 15 ноября — 265-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.