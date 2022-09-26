Минус пять единиц авиации и 500 оккупантов. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях войск РФ в Украине за сутки

26 сентября, 09:12
Поделиться:
Армия РФ теряет в Украине тысячи единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Армия РФ теряет в Украине тысячи единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 57 200 своих военных, за минувшие сутки — 500.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 26 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=oRkNlbK7Ffw

Также оккупанты лишились более 14 500 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2290 (+15)
  • Боевые бронированные машины — 4857 (+25)
  • Артиллерийские системы — 1369 (+1)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 330 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 172 (+1)
  • Самолеты — 260 (+1)
  • Вертолеты — 224 (+4)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 970 (+4)
  • Крылатые ракеты — 241 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3711 (+10)
  • Специальная техника — 131 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0b3sHhKbA1ikZzNv7N4JEvMSDi2TAkqHFwhN2bpRJzvHGLhiZySucC9CpsWaqZD91l

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 сентября — 215-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=oRkNlbK7Ffw

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях объявили даты проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X