Полномасштабное вторжение РФ: более 7000 украинских военных считаются пропавшими без вести 11 июля, 14:57 Часть украинских военных считаются пропавшими без вести (Фото:МО/Facebook)

По состоянию на понедельник, 11 июля, более 7000 украинских военных считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в комментарии Суспільному.

«Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего колл-центра ориентировочно 7200 человек. Например, полк Азов — это Нацгвардия и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из Азовстали», — пояснил он.

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Котенко уточнил, что большинство из пропавших военных живы и находятся в плену. В частности, это касается военных 1 батальона 36 бригады.

«Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон — в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие — живы», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 июля — 138-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.





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