Полномасштабное вторжение РФ: сколько украинцев уверены в победе Украины и в какие сроки — опрос 21 июня, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные используют новые образцы вооружений для защиты страны от российских оккупантов (Фото:Минобороны/Facebook)

93% украинцев уверены в победе Украины над Россией.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Социологи также рассказали, как опрошенные оценивают сроки победы.

Так, 67% украинцев считают, что для победы над оккупантами нужно не менее полугода или же и больше времени.

Видео дня

В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных, за несколько недель — около 6%. Несколько больше тех, кто стремится к победе в более короткие сроки, — среди старших. В то же время, даже в этой возрастной группе половина опрошенных видит перспективу победы за полгода-год.

Опрос проводился 18−19 июня. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во все регионах Украины, за исключением оккупированных территории Донбасса и Крыма, а также тех регионов, где отсутствовала мобильная связь. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 июня — 118-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Россияне так воевали всегда. Дикие, голодные, безграмотные – Михаил Макарук, InformNapalm https://www.youtube.com/embed/syXGy-yMrFA

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.