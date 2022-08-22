Более 90% украинцев верят в победу Украины в войне с РФ: с каким результатом и в какие сроки — опрос 22 августа, 13:57 Украинцы сражаются за свою страну на поле боя (Фото:МО)

Более 90% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией.

Таковы результате опроса, проведенного Фондом Деминициативы им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

31% тех, кто верит в победу над Россией, считает, что это произойдет до конца текущего года.

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34% полагают, что она наступит через 1−2 года. 7% опрошенных говорят, что для победы над РФ понадобится от трех до пяти лет. Еще 23% затруднились ответить на этот вопрос, считанные проценты думают, что победа наступит в очень долгосрочной перспективе.

Также опрошенные рассказали, что именно будет означать для них победа над оккупантами.

Для 55% украинцев это изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% более радикальные — победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию или распаду внутри России.

Относительно небольшое количество респондентов будут считать победой завершение войны с теми или иными уступками со стороны Украины.

Около 9% украинцев сочтут победой изгнания российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, еще 7,5% - восстановление статуса-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Для 3% респондентов победой станет прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения.

Опрос проводился с 5 по 12 августа. Было опрошено 2024 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, которые не захвачены российскими оккупантами и где не идут боевые действия. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 августа — 180-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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