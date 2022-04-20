С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 5 миллионов человек — ООН
Более пяти миллионов украинцев выехали за границу (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более пяти миллионов человек.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Согласно обновленным данным ООН, по состоянию на 20 апреля эта цифра составляет 5,3 млн.
Большинство украинцев выехало в Польшу — более 2,8 млн человек. В Румынию выехали более 757 тыс. человек, в Венгрию — 471 тыс., в Молдову — более 426 тыс., в Словакию — более 342 тыс.
В Беларуси находятся более 23 тыс. человек.
Также в ООН отмечается, что более 549 тысяч украинцев находятся в России. Вероятно, то те люди, которых оккупанты незаконно депортировали на территорию РФ.
Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. ЧАсть из них выехала за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.