С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 5 миллионов человек — ООН 20 апреля, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Более пяти миллионов украинцев выехали за границу (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более пяти миллионов человек.

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Согласно обновленным данным ООН, по состоянию на 20 апреля эта цифра составляет 5,3 млн.

Большинство украинцев выехало в Польшу — более 2,8 млн человек. В Румынию выехали более 757 тыс. человек, в Венгрию — 471 тыс., в Молдову — более 426 тыс., в Словакию — более 342 тыс.

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В Беларуси находятся более 23 тыс. человек.

Также в ООН отмечается, что более 549 тысяч украинцев находятся в России. Вероятно, то те люди, которых оккупанты незаконно депортировали на территорию РФ.

Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. ЧАсть из них выехала за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.



В то же время, в последние недели украинцы начали возвращаться домой. 18 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что границу на въезд пересекли более миллиона человек с начала войны

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