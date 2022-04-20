С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 5 миллионов человек — ООН

20 апреля, 16:16
Цей матеріал також доступний українською
Более пяти миллионов украинцев выехали за границу (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)

Более пяти миллионов украинцев выехали за границу (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)

Поддержи НВ

С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более пяти миллионов человек.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Согласно обновленным данным ООН, по состоянию на 20 апреля эта цифра составляет 5,3 млн.

Большинство украинцев выехало в Польшу — более 2,8 млн человек. В Румынию выехали более 757 тыс. человек, в Венгрию — 471 тыс., в Молдову — более 426 тыс., в Словакию — более 342 тыс.

Видео дня
Читайте также:
Треть украинцев, которые покинули свои дома из-за войны, планируют вернуться в ближайшее время — опрос

В Беларуси находятся более 23 тыс. человек.

Также в ООН отмечается, что более 549 тысяч украинцев находятся в России. Вероятно, то те люди, которых оккупанты незаконно депортировали на территорию РФ.

Читайте также:
Заложники оккупантов. Что делать украинцам, которых принудительно вывезли в Россию или на территории подконтрольные «ДНР»

Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. ЧАсть из них выехала за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.

В то же время, в последние недели украинцы начали возвращаться домой. 18 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что границу на въезд пересекли более миллиона человек с начала войны.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беженцы ООН Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X