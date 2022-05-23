Более 6,5 миллионов украинцев покинули страну с начала полномасштабного вторжения РФ — ООН 23 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Более 6,5 миллионов украинских беженцев находятся в разных странах Европы (Фото:Janis Laizans/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 6,5 миллионов человек.

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Согласно обновленным данным ООН, по состоянию на 23 мая эта цифра составляет 6 552 971 человек.

Большинство украинцев выехало в Польшу — более 3,5 млн человек. В Румынию выехали более 961 тыс. человек, в Венгрию — 644 тыс., в Молдову — более 471 тыс., в Словакию — более 442 тыс.

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В Беларуси находятся более 27 тыс. человек.

Также в ООН отмечается, что более 919 тысяч украинцев находятся в России. Вероятно, это те люди, которых оккупанты незаконно депортировали на территорию РФ.

Внутренне перемещенными лицами, которые покинули свои дома, но остаются на территории Украины, являются около 8 млн человек.

С середины мая украинские беженцы, которые выехали за границу в начале вторжения, начали возвращаться в Украину. В Госпогранслужбе сообщили, что такая тенденция удерживается уже некоторое время.

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