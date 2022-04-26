До конца года Украину могут покинуть более 8 миллионов человек — прогноз ООН

26 апреля, 15:49
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По последним данным ООН, сейчас за границей находятся более 5 млн украинцев, которые покинули страну с начала войны (Фото:Jorge Duenes/Reuters)

По последним данным ООН, сейчас за границей находятся более 5 млн украинцев, которые покинули страну с начала войны (Фото:Jorge Duenes/Reuters)

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До конца текущего года Украину могут покинуть более восьми миллионов человек, сообщила представитель Агентство ООН по делам беженцев Шабия Манту.

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«Такого масштаба кризиса, такого стремительного бегства людей мы не видели в последнее время», — сказала она на брифинге, пишет Reuters.

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Манту напомнила, что за последние два месяца более 12,7 млн человек покинули свои дома, из них за границу выехали более пяти миллионов беженцев.

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Представитель ООН также добавила, что на данный момент самым крупным кризисом беженцев остается ситуация с Сирией, из которой бежали 6,8 млн человек.

Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома.

В то же время, в последние недели украинцы начали возвращаться домой. 18 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что границу на въезд пересекли более миллиона человек с начала войны.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Беженцы ООН Война России против Украины

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