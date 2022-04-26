До конца года Украину могут покинуть более 8 миллионов человек — прогноз ООН 26 апреля, 15:49 Цей матеріал також доступний українською По последним данным ООН, сейчас за границей находятся более 5 млн украинцев, которые покинули страну с начала войны (Фото:Jorge Duenes/Reuters)

До конца текущего года Украину могут покинуть более восьми миллионов человек, сообщила представитель Агентство ООН по делам беженцев Шабия Манту.

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«Такого масштаба кризиса, такого стремительного бегства людей мы не видели в последнее время», — сказала она на брифинге, пишет Reuters.

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Манту напомнила, что за последние два месяца более 12,7 млн человек покинули свои дома, из них за границу выехали более пяти миллионов беженцев.

Представитель ООН также добавила, что на данный момент самым крупным кризисом беженцев остается ситуация с Сирией, из которой бежали 6,8 млн человек.

Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома.



В то же время, в последние недели украинцы начали возвращаться домой. 18 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что границу на въезд пересекли более миллиона человек с начала войны.



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