Эмигрировать в США или ЕС готовы вчетверо меньше украинцев, чем в 2020 году — опрос 22 сентября, 14:10 Только 7% украинцев хотели бы эмигрировать при условии получения гражданства США или стран ЕС (Фото:Alice Kotlyarenko/Unsplash)

Количество украинцев, которые готовы эмигрировать в США и ЕС, уменьшилось в четыре раза по сравнению с 2020 годом.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Два года назад о готовности покинуть Украину при условии получения гражданства заявляли 28% украинцев, теперь таких 7%.

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В то же время, с 69% до 91% стало больше тех, кто не хотел бы выезжать даже в случае получения без условий гражданства США или стран ЕС.

Социологи отметили, что около 10% взрослых украинцев сейчас находятся за границей как беженцы.

Однако даже если половина из них ответили бы на этот вопрос утвердительно, то снижение эмиграционных настроений также было бы значительным — с 28 до около 13%.



Опрос проводился с 7 по 13 сентября. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью, за исключением оккупированных до 24 февраля территорий Донбасса и Крыма, а также тех, кто после начала полномасштабной войны выехал за границу.

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