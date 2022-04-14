Почти 22 тысячи украинских учителей выехали за границу из-за полномасштабного вторжения РФ — Шкарлет 14 апреля, 13:25 Цей матеріал також доступний українською Многие учителя выехали за границу (Фото:Scott Graham/Unsplash)

Почти 22 тысячи украинских учителей выехали за границу из-за полномасштабного вторжения России.

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Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

«На сегодняшний день по статистике, мы постоянно ее обновляем, почти 22 тысячи учителей, которые переехали за границу территории Украины», — сказал он во время национального телемарафона.

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Министр также отметил, что ориентировочно 25% из внутренне перемещенных лиц или тех, кто выехал за границу, — это дети школьного возраста или студенты.

«Следовательно, есть 2,5 млн студентов и школьников, которые были вынуждены переехать», — добавил Шкарлет.

Он также подчеркнул, что украинским учителям и студентам особенно помогают Греция, Польша, Чехия и страны Балтии.

11 апреля в Минобразования заявили, что все школы 14 областей Украины продолжают образовательный процесс в дистанционном формате, а в одной области, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен.

По последним данным ООН, более 4,5 миллионов украинцев выехали за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.



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