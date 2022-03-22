Более 80 тысяч кв. км территории Украины нуждается в разминировании — Ассоциация саперов

22 марта, 04:39
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Стало известно, на какой части территории Украины нужно провести разминирование (Фото:ООС)

Стало известно, на какой части территории Украины нужно провести разминирование (Фото:ООС)

Ориентировочная общая площадь опасных территорий в Украине, загрязненных взрывоопасными предметами, составляет не менее 82,5 тысяч квадратных километров.

Об этом сообщили в Ассоциации саперов Украины.

Ассоциация подсчитывает площадь таких территорий вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions.

«По состоянию на 21 марта 2022 года нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (предполагаемые и подтвержденные районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет не менее 82,525 тыс. км кв.», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/Ukrainiansappers/posts/1753933004815217

Вторник, 22 марта - 27-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной. Сегодня между делегациями стран могут возобновиться переговоры. В последние дни они продолжались на уровне экспертных групп.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Минирование Разминирование Война России против Украины

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