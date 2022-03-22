Более 80 тысяч кв. км территории Украины нуждается в разминировании — Ассоциация саперов
Стало известно, на какой части территории Украины нужно провести разминирование (Фото:ООС)
Ориентировочная общая площадь опасных территорий в Украине, загрязненных взрывоопасными предметами, составляет не менее 82,5 тысяч квадратных километров.
Об этом сообщили в Ассоциации саперов Украины.
Ассоциация подсчитывает площадь таких территорий вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions.
«По состоянию на 21 марта 2022 года нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (предполагаемые и подтвержденные районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет не менее 82,525 тыс. км кв.», — говорится в сообщении.
Вторник, 22 марта - 27-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной. Сегодня между делегациями стран могут возобновиться переговоры. В последние дни они продолжались на уровне экспертных групп.
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