Более 80 тысяч кв. км территории Украины нуждается в разминировании — Ассоциация саперов 22 марта, 04:39 Цей матеріал також доступний українською Стало известно, на какой части территории Украины нужно провести разминирование (Фото:ООС)

Ориентировочная общая площадь опасных территорий в Украине, загрязненных взрывоопасными предметами, составляет не менее 82,5 тысяч квадратных километров.

Об этом сообщили в Ассоциации саперов Украины.

Ассоциация подсчитывает площадь таких территорий вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions.

«По состоянию на 21 марта 2022 года нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (предполагаемые и подтвержденные районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет не менее 82,525 тыс. км кв.», — говорится в сообщении.

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Вторник, 22 марта - 27-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной. Сегодня между делегациями стран могут возобновиться переговоры. В последние дни они продолжались на уровне экспертных групп.

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