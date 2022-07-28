Зверства российских оккупантов: в Киевской области до сих пор не идентифицировали тела 41 погибшего
После ухода оккупантов из Киевской области в братских могилах нашли почти 1400 убитых мирных жителей (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)
В Киевской области до сих пор не идентифицировали тела 41 погибшего от рук российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.
«Пока у нас около 20 таких захоронений по территориям, которые были деоккупированы за последние месяцы. Мы установили около 1600 граждан, тела которых мы как раз нашли в этих могилах, и больше всего это — в Киевской области. Пока только по столичной области мы не идентифицировали 41 человек», — отметил он.
Клименко также призвал родственников пропавших без вести или погибших с начала полномасштабного вторжения России прийти в полицию и сдать тест ДНК. Это позволит ускорит работу по установлению лиц.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.
14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.
Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.
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