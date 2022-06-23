Потери РФ в войне против Украины: ВСУ уничтожили более 10 тысяч единиц техники оккупантов 23 июня, 08:57 Цей матеріал також доступний українською ВСУ продолжают уничтожать технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 430 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 23 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1504 ( +8)

+8) Боевые бронированные машины — 3632 ( +18)

+18) Артиллерийские системы — 756 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 240 ( +1)

РСЗО) — 240 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 99 ( +0)

ПВО) — 99 +0) Самолеты — 216 ( +0)

+0) Вертолеты — 183 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 620 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 620 +6) Крылатые ракеты — 137 ( +0)

+0) Корабли/катера — 14 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2548 ( +5)

+5) Специальная техника — 60 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 23 июня — 120-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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