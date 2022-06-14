Украине с разминированием территорий помогают 30 стран — МВД 14 июня, 16:35 Цей матеріал також доступний українською По разным оценкам, на полное разминирование территории Украины уйдет от пяти до десяти лет (Фото:ГСЧС)

Разминировать территории после атак российских оккупантов Украине помогают 30 стран.

Об этом рассказала представитель Министерства внутренних дел Украины Алена Матвеева, пишет Укринформ.

«Европейские страны готовы и дальше оказывать нам необходимую поддержку. Один из уже эффективно работающих каналов — Европейский механизм гражданской защиты — продолжает обеспечивать помощь для Украины силами 30 стран: привлечены все 27 стран ЕС, а также Норвегия, Турция и Северная Македония», — отметила она.

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Матвеева уточнила, что за более чем 100 дней войны Украине предоставили 40 тысяч тонн поддержки для разминирования: около 400 пожарно-спасательных машин, спецоборудование и одежда, необходимые украинским спасателям для работы с российскими боеприпасами и снарядами.

Также 18 международных организаций хотят предоставить гуманитарную помощь для разминирования. Кроме того, привлекаются зарубежные эксперты.

В конце мая заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян заявила, что на полное разминирование территорий Украины по самым оптимистическим прогнозам может уйти пять-семь лет.

Россия напала на Украину 24 февраля. 14 июня — 111-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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