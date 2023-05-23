Украине нужно не меньше 500 ракет Storm Shadow — Рустамзаде

23 мая, 14:53
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Ракета Storm Shadow (Фото:airforce-technology.com)

Ракета Storm Shadow (Фото:airforce-technology.com)

Авторитетный военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью NV рассказал, что Украине нужно не меньше 500 ракет Storm Shadow, чтобы истощать Россию.

«В количестве от 500 штук и далее это, конечно, будет инструментом, который поможет Украине интенсивно начать процесс военного истощения», — сказал NV Рустамзаде.

Военный эксперт рассказал, что эти ракеты можно запускать с истребителей МИГ-29 и Су-27, а также с наземных платформ.

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«То есть с платформами у вас проблем не будет», — заверил он.

11 мая CNN сообщил, что Лондон передал Киеву несколько ракет Storm Shadow.

Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес.

В Воздушных силах 12 мая не подтвердили прибытие ракет в Украину.

18 мая Уоллес заявил что защитники Украины уже использовали Storm Shadow.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Агиль Рустамзаде Storm Shadow

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