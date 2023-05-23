Украине нужно не меньше 500 ракет Storm Shadow — Рустамзаде
Ракета Storm Shadow (Фото:airforce-technology.com)
Авторитетный военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью NV рассказал, что Украине нужно не меньше 500 ракет Storm Shadow, чтобы истощать Россию.
«В количестве от 500 штук и далее это, конечно, будет инструментом, который поможет Украине интенсивно начать процесс военного истощения», — сказал NV Рустамзаде.
Военный эксперт рассказал, что эти ракеты можно запускать с истребителей МИГ-29 и Су-27, а также с наземных платформ.
«То есть с платформами у вас проблем не будет», — заверил он.
11 мая CNN сообщил, что Лондон передал Киеву несколько ракет Storm Shadow.
Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес.
В Воздушных силах 12 мая не подтвердили прибытие ракет в Украину.
18 мая Уоллес заявил что защитники Украины уже использовали Storm Shadow.