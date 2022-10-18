С начала войны РФ против Украине погибли около 45 спасателей, более ста сотрудников ГСЧС пострадали

18 октября, 16:43
Поделиться:
Ежесуточно на дежурство по всей Украине выходят около 7000 спасателей (Фото:ГСЧС)

Ежесуточно на дежурство по всей Украине выходят около 7000 спасателей (Фото:ГСЧС)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли около 45 спасателей, более ста получили ранения.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге.

«Приблизительно 45 спасателей у нас погибли с начала российского вторжения. Касательно пострадавших — это более сотни спасателей», — отметил он.

Видео дня

По словам Хорунжого, ежесуточно на дежурство выходят около 7000 сотрудников ГСЧС, это количество может меняться в зависимости от нагрузок и вызовов.

Читайте также:
Из-под завалов дома в Киеве спасли кота

Он добавил, что спасатели готовы к любым вызовам. Их не пугают «выпады РФ, применение дронов, ракет и так далее».

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 октября — 238-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

Читайте также:
Почти как ангелы. Истории двух спасателей, которые через вражеские блокпосты ежедневно вывозили украинцев с оккупированных районов Киевщины

Последнюю неделю РФ бьет по объектам критической и энергетической инфраструктуры.

Спасатели ликвидируют последствия вражеских атак, сражаясь с пожарами и разбирая завалы жилых домов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   ГСЧС Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X