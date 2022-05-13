Полномасштабное вторжение РФ: в Украине ликвидировали почти 27 тысяч оккупантов, уничтожено 1205 танков — Генштаб ВСУ

13 мая, 10:41
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Украинские военные уничтожили понтонную переправу с техникой оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные уничтожили понтонную переправу с техникой оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 26 900 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 13 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились почти 8000 единиц техники, среди них:

Видео дня
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  • танков — 1205 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2900 ед.,
  • артиллерийских систем — 542 ед.,
  • РСЗО — 193 ед.,
  • средства ПВО — 88 ед.,
  • самолетов — 200 ед.,
  • вертолетов — 162 ед.,
  • автомобильной техники — 2042 ед.,
  • корабли/катера — 13 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 398 ед.,
  • спецтехника — 41 ед.
  • крылатые ракеты — 95 ед.
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Россия напала на Украину 24 февраля. 12 мая — 78-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

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22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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