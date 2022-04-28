22800 солдат и почти тысяча танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России в войне против Украины
Россия лишилась в Украине уже более 6000 единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22 800 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 28 апреля
Такие данные по состоянию на утро четверга, 28 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 970 ед.,
- боевых бронированных машин — 2389 ед.,
- артиллерийских систем — 431 ед.,
- РСЗО — 151 ед.,
- средства ПВО — 72 ед.,
- самолетов — 187 ед.,
- вертолетов — 155 ед.,
- автомобильной техники — 1688 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 215 ед.,
- спецтехника — 31 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 28 апреля — 64-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
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