С начала войны РФ против Украины погибли три взрывотехника Нацполиции, еще девять саперов получили травмы — Клименко 8 ноября, 16:06 Взрывотехники Нацполиции погибли во время разминирования деоккупированных территорий Украины (Фото:НПУ)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли три взрывотехника Нацполиции, еще девять саперов получили различные травмы.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

По его словам, специалисты погибли во время разминирования деоккупированных территорий Украины. Это начальник взрывотехнической службы полиции Ровенской области Александр Мамчур, руководитель взрывотехнической службы полиции Херсонской области Александр Козюра и старший инспектор управления взрывотехнической службы Нацполиции Дмитрий Рывак.

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Девять саперов травмированы во время разминирования. Двое из них остались без ног, они проходят лечение и ожидают установления протезов в Венгрии.

Клименко также показал видео работы полицейских взрывотехнической службы.

Он отметил, что 14 тысяч гектаров украинской земли уже очищены от российских снарядов и мин. Также изъята 141 тысяча взрывоопасных предметов разного типа, а более 45 тысяч российских «носителей смерти» уничтожены.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и ведения активных боевых действий в Украине заминированы огромные территории. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

