Уничтожено сразу девять самолетов РФ. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских оккупантов в Украине за сутки
Армия российских оккупантов уже лишилась почти 12 тысяч единиц военной техники (Фото:МО)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 800 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро среды, 10 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.
Также оккупанты лишились более 11 500 единиц техники, среди них:
- Танки — 1832 (+15)
- Боевые бронированные машины — 4086 (+10)
- Артиллерийские системы — 971 (+7)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 261 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 133 (+0)
- Самолеты — 232 (+9)
- Вертолеты — 193 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 766 (+9)
- Крылатые ракеты — 185 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3005 (+7)
- Специальная техника — 89 (+2).
Россия напала на Украину 24 февраля. 10 августа — 168-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.
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