Уничтожено сразу девять самолетов РФ. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских оккупантов в Украине за сутки

10 августа, 09:23
Армия российских оккупантов уже лишилась почти 12 тысяч единиц военной техники (Фото:МО)

Армия российских оккупантов уже лишилась почти 12 тысяч единиц военной техники (Фото:МО)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 800 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 10 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=QnSDy7XcX9w

Также оккупанты лишились более 11 500 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1832 (+15)
  • Боевые бронированные машины — 4086 (+10)
  • Артиллерийские системы — 971 (+7)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 261 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 133 (+0)
  • Самолеты — 232 (+9)
  • Вертолеты — 193 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 766 (+9)
  • Крылатые ракеты — 185 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3005 (+7)
  • Специальная техника — 89 (+2).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02e2Pi5Qeu9ey2yAcw8eNwJDiZmhAfoj1tsgFXE7oQgPPs3ubnVAkAP6JND4Rzd3izl

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 августа — 168-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=vza6DkQORHw

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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