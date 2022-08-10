Уничтожено сразу девять самолетов РФ. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских оккупантов в Украине за сутки 10 августа, 09:23 Армия российских оккупантов уже лишилась почти 12 тысяч единиц военной техники (Фото:МО)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 800 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 10 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 11 500 единиц техники, среди них:

Танки — 1832 ( +15)

+15) Боевые бронированные машины — 4086 ( +10)

+10) Артиллерийские системы — 971 ( +7)

+7) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 261 ( +0)

РСЗО) — 261 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 133 ( +0)

ПВО) — 133 +0) Самолеты — 232 ( +9)

+9) Вертолеты — 193 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 766 ( +9)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 766 +9) Крылатые ракеты — 185 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3005 ( +7)

+7) Специальная техника — 89 ( +2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 августа — 168-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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