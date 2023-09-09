«Целей не достигли». В ГУР Минобороны назвали число российских военных на оккупированных территориях Украины

9 сентября, 23:05
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Магазин от автомата и банковская карта возле тела российского солдата в Благодатном Донецкой области, 8 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Магазин от автомата и банковская карта возле тела российского солдата в Благодатном Донецкой области, 8 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россия сосредоточила на временно оккупированных украинских территориях, в том числе Крыму, более 420 тысяч своих военнослужащих.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука. в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

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Он добавил, что в это число не входят росгвардейцы, специальные подразделения и другие российские силовые структуры, «которые обеспечивают оккупационную власть на наших территория».

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Заместитель начальника ГУР подчеркнул, что за более чем полтора года с начала полномасштабной агрессии РФ так и не достигла своей стратегической цели — полной оккупации территории Украины.

«Затем последовали другие стратегические цели. В первую очередь, — полная оккупация Луганской и Донецкой областей. И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия РФ проводит, по сути, на двух направлениях — Купянск-Лиман, и это Марьинка-Донецк, для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей», — сказал он.

Скибицкий добавил, что это очень мощный контингент, который насчитывает большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 9 сентября, Россия потеряла в Украине более 268 тысяч человек.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Российские военные Война в Украине Российско-украинская война Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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