Ликвидировано почти 29 тысяч оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях России в войне против Украины

21 мая, 10:57
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ВСУ уничтожают технику оккупантов точечными ударами (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ уничтожают технику оккупантов точечными ударами (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 28 850 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Такие данные по состоянию на утро субботы, 21 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 8000 единиц техники, среди них:

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  • танков — 1278 ед.,
  • боевых бронированных машин — 3116 ед.,
  • артиллерийских систем — 596 ед.,
  • РСЗО — 201 ед.,
  • средства ПВО — 93 ед.,
  • самолетов — 204 ед.,
  • вертолетов — 169 ед.,
  • автомобильной техники — 2178 ед.,
  • корабли/катера — 13 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 462 ед.,
  • спецтехника — 43 ед.
  • крылатые ракеты — 104 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321692683477150

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 мая — 87-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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