Данные Генштаба ВСУ: в Украине ликвидированы уже 21 200 российских солдат 22 апреля, 10:13 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 200 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 22 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5600 единиц техники, среди них:

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танков — 838 ед.,

боевых бронированных машин — 2162 ед.,

артиллерийских систем — 397 ед.,

РСЗО — 138 ед.,

средства ПВО — 69 ед.,

самолетов — 176 ед.,

вертолетов — 153 ед.,

автомобильной техники — 1523 ед.,

корабли/катера — 8 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 172 ед.,

спецтехника — 27 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.



На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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