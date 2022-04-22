Данные Генштаба ВСУ: в Украине ликвидированы уже 21 200 российских солдат
Украинские военные уничтожили тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 200 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 22 апреля
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 22 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 838 ед.,
- боевых бронированных машин — 2162 ед.,
- артиллерийских систем — 397 ед.,
- РСЗО — 138 ед.,
- средства ПВО — 69 ед.,
- самолетов — 176 ед.,
- вертолетов — 153 ед.,
- автомобильной техники — 1523 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 172 ед.,
- спецтехника — 27 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
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