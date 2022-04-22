Данные Генштаба ВСУ: в Украине ликвидированы уже 21 200 российских солдат

22 апреля, 10:13
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Украинские военные уничтожили тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожили тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 200 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 22 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5600 единиц техники, среди них:

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  • танков — 838 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2162 ед.,
  • артиллерийских систем — 397 ед.,
  • РСЗО — 138 ед.,
  • средства ПВО — 69 ед.,
  • самолетов — 176 ед.,
  • вертолетов — 153 ед.,
  • автомобильной техники — 1523 ед.,
  • корабли/катера — 8 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 172 ед.,
  • спецтехника — 27 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
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Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.


На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

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18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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