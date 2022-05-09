Данные Генштаба ВСУ: с начала войны в Украине ликвидировали 25,6 тысяч солдат РФ и уничтожили более 1100 танков
Украинцы массово уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 25 650 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 9 мая
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 9 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 1145 ед.,
- боевых бронированных машин — 2764 ед.,
- артиллерийских систем — 513 ед.,
- РСЗО — 185 ед.,
- средства ПВО — 87 ед.,
- самолетов — 199 ед.,
- вертолетов — 158 ед.,
- автомобильной техники — 1970 ед.,
- корабли/катера — 12 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 377 ед.,
- спецтехника — 41 ед.
- крылатые ракеты — 94 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 9 мая — 75-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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