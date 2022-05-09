Данные Генштаба ВСУ: с начала войны в Украине ликвидировали 25,6 тысяч солдат РФ и уничтожили более 1100 танков 9 мая, 10:08 Цей матеріал також доступний українською Украинцы массово уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 25 650 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 9 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 7500 единиц техники, среди них:

Видео дня

Читайте также: В Одесской области силы ПВО уничтожили крылатую ракету и беспилотник Форпост

танков — 1145 ед.,

боевых бронированных машин — 2764 ед.,

артиллерийских систем — 513 ед.,

РСЗО — 185 ед.,

средства ПВО — 87 ед.,

самолетов — 199 ед.,

вертолетов — 158 ед.,

автомобильной техники — 1970 ед.,

корабли/катера — 12 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 377 ед.,

спецтехника — 41 ед.

крылатые ракеты — 94 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 мая — 75-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.