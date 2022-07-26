Почти 200 военных РФ и вертолет: где ВСУ ликвидировали больше всего оккупантов за сутки 26 июля, 10:08 С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали в Украине уже почти 40 тысяч военных РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 870 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 26 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня

Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1737 ( +7)

+7) Боевые бронированные машины — 3959 ( +9)

+9) Артиллерийские системы — 880 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 258 ( +1)

РСЗО) — 258 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 117 ( +1)

ПВО) — 117 +1) Самолеты — 222 ( +0)

+0) Вертолеты — 189 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 722 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 722 +3) Крылатые ракеты — 174 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2835 ( +3)

+3) Специальная техника — 75 ( +2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 июля — 153-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.