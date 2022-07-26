Почти 200 военных РФ и вертолет: где ВСУ ликвидировали больше всего оккупантов за сутки

26 июля, 10:08
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали в Украине уже почти 40 тысяч военных РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали в Украине уже почти 40 тысяч военных РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 870 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 26 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=sIAj6OGGnIM

Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1737 (+7)
  • Боевые бронированные машины — 3959 (+9)
  • Артиллерийские системы — 880 (+3)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 258 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 117 (+1)
  • Самолеты — 222 (+0)
  • Вертолеты — 189 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 722 (+3)
  • Крылатые ракеты — 174 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2835 (+3)
  • Специальная техника — 75 (+2).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CDYv8AN1ZQc9zp5kmWvrhGPUxb21CfC6k7kyeZ2TPFzfxBFYCwgNLry2Sr8L2WKDl

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 июля — 153-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=LLKloYsTM5g

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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