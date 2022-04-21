Потери России в Украине. Военные ликвидировали уже 21 тысячу оккупантов — Генштаб ВСУ
Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 000 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Такие данные по состоянию на утро четверга, 21 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 829 ед.,
- боевых бронированных машин — 2118 ед.,
- артиллерийских систем — 393 ед.,
- РСЗО — 136 ед.,
- средства ПВО — 67 ед.,
- самолетов — 172 ед.,
- вертолетов — 151 ед.,
- автомобильной техники — 1508 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 166 ед.,
- спецтехника — 27 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 21 апреля — 57-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.
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