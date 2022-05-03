Потери оккупантов: в Украине ликвидированы уже более 24 тысяч военных РФ — Генштаб ВСУ

3 мая, 11:04
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Украинские военные прицельно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные прицельно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24 200 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Такие данные по состоянию на утро вторника, 3 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились почти 7000 единиц техники, среди них:

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  • танков — 1062 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2567 ед.,
  • артиллерийских систем — 475 ед.,
  • РСЗО — 162 ед.,
  • средства ПВО — 80 ед.,
  • самолетов — 194 ед.,
  • вертолетов — 155 ед.,
  • автомобильной техники — 1843 ед.,
  • корабли/катера — 10 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 291 ед.,
  • спецтехника — 38 ед.
  • крылатые ракеты — 84 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/308177864828632

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 мая — 69-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

https://www.youtube.com/embed/f9vWf5_xwjc

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

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18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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