ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов, танк и шесть беспилотников — Генштаб 18 апреля, 08:56 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 183 тысяч военных.



Такие данные по состоянию на утро вторника, 18 апреля, обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 24 тысяч единиц техники, среди них:

Танки -—3661 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины — 7098 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 2810 ( +6)

+6) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 538 ( +0)

РСЗО) — 538 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 285 ( +0)

ПВО) — 285 +0) Самолеты — 308 ( +0)

+0) Вертолеты — 293 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 2353 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 2353 +6) Крылатые ракеты — 911 ( +0)

+0) Корабли/катера — 18 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 5676 ( +4)

+4) Специальная техника — 330 ( +2)

Видео дня

За минувшие сутки украинские военные отразили более 70 атак оккупантов РФ. Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка.

