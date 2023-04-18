ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов, танк и шесть беспилотников — Генштаб
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 183 тысяч военных.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 18 апреля, обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 24 тысяч единиц техники, среди них:
- Танки -—3661 (+1)
- Боевые бронированные машины — 7098 (+11)
- Артиллерийские системы — 2810 (+6)
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 538 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 285 (+0)
- Самолеты — 308 (+0)
- Вертолеты — 293 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 2353 (+6)
- Крылатые ракеты — 911 (+0)
- Корабли/катера — 18 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 5676 (+4)
- Специальная техника — 330 (+2)
За минувшие сутки украинские военные отразили более 70 атак оккупантов РФ. Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка.