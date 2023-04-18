ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов, танк и шесть беспилотников — Генштаб

18 апреля, 08:56
Поделиться:
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 183 тысяч военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 18 апреля, обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 24 тысяч единиц техники, среди них:

  • Танки -—3661 (+1)
  • Боевые бронированные машины — 7098 (+11)
  • Артиллерийские системы — 2810 (+6)
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 538 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 285 (+0)
  • Самолеты — 308 (+0)
  • Вертолеты — 293 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 2353 (+6)
  • Крылатые ракеты — 911 (+0)
  • Корабли/катера — 18 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 5676 (+4)
  • Специальная техника — 330 (+2)

Видео дня

За минувшие сутки украинские военные отразили более 70 атак оккупантов РФ. Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Российские военные Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X