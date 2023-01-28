Потери армии РФ за сутки. Украинские военные ликвидировали еще 800 оккупантов, уничтожили самолет и вертолет — Генштаб 28 января, 09:07 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 125 510 своих военных, за минувшие сутки — 800.



Такие данные по состоянию на утро субботы, 28 января, опубликовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли почти 21 тысячу единиц техники, среди них:

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Танки — 3189 ( +7)

+7) Боевые бронированные машины — 6344 ( +4)

+4) Артиллерийские системы — 2188 ( +8)

+8) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 453 ( +1)

РСЗО) — 453 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 221 ( +0)

ПВО) — 221 +0) Самолеты — 293 ( +1)

+1) Вертолеты — 284 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1947 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1947 +6) Крылатые ракеты — 796 ( +0)

+0) Корабли/катера — 18 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 5027 ( +26)

+26) Специальная техника — 199 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 28 января — 339-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.