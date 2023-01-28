Потери армии РФ за сутки. Украинские военные ликвидировали еще 800 оккупантов, уничтожили самолет и вертолет — Генштаб
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 125 510 своих военных, за минувшие сутки — 800.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 28 января, опубликовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли почти 21 тысячу единиц техники, среди них:
- Танки — 3189 (+7)
- Боевые бронированные машины — 6344 (+4)
- Артиллерийские системы — 2188 (+8)
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 453 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 221 (+0)
- Самолеты — 293 (+1)
- Вертолеты — 284 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1947 (+6)
- Крылатые ракеты — 796 (+0)
- Корабли/катера — 18 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 5027 (+26)
- Специальная техника — 199 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 28 января — 339-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.