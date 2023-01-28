Потери армии РФ за сутки. Украинские военные ликвидировали еще 800 оккупантов, уничтожили самолет и вертолет — Генштаб

28 января, 09:07
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 125 510 своих военных, за минувшие сутки — 800.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 28 января, опубликовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли почти 21 тысячу единиц техники, среди них:

Видео дня

  • Танки — 3189 (+7)
  • Боевые бронированные машины — 6344 (+4)
  • Артиллерийские системы — 2188 (+8)
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 453 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 221 (+0)
  • Самолеты — 293 (+1)
  • Вертолеты — 284 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1947 (+6)
  • Крылатые ракеты — 796 (+0)
  • Корабли/катера — 18 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 5027 (+26)
  • Специальная техника — 199 (+0)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 28 января — 339-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=sYbTdoKjZjU
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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