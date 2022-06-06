Атаки РФ на Николаевскую область: за сутки ранены почти 30 человек, повреждены десятки домов

6 июня, 11:58
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Оккупанты за сутки повредили десятки домов в Николаевской области (Фото:НПУ)

Оккупанты за сутки повредили десятки домов в Николаевской области (Фото:НПУ)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, за сутки ранены 29 человек.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева в Telegram.

По ее словам, обстрелы зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах — Широковской, Березнеговатской и Галицыновской общинах. Противник также бил по Николаеву. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

По данным полиции, за выходные оккупанты повредили 32 объекта гражданской инфраструктуры.

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Правоохранители также сообщили о погибших, но их точное количество не уточняется.

По всем фактам военных преступлений начаты уголовные производства по ст. 438 УК Украины, расследование которых продолжается.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/323033226687667
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины

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