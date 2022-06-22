Действия оккупантов в Черном море: Россия направила в сторону Украины более 40 крылатых ракет Калибр — оперативное командование Юг 22 июня, 14:38 Цей матеріал також доступний українською Россия усиливает группировку кораблей в Черном море (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

В Черном море Россия направила в сторону Украины 44 крылатых ракеты типа Калибр.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк на брифинге.

«На данный момент в Черном море, северо-западной его части, блокируя судоходство, находятся пять надводных носителей крылатых ракет и подводная лодка-носитель крылатых ракет. Таким образом, суммарное количество — 44 крылатых ракеты типа Калибр направлены сейчас в сторону Украины», — отметила она.

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Гуменюк уточнила, что ракеты такой дальности позволяют поражать не только юг Украины, но и всю территорию страны.

Она также добавила, что в Черном море находятся наготове три больших десантных корабля РФ.

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20 июня Россия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет, из-за чего в Одессе сгорел логистический склад площадью более 300 квадратных метров.

Во время массированного ракетного удара российские оккупанты наносили удары по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району и самой Одессе. В результате в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади.

22 июня утром Россия выпустила по Николаеву семь ракет.







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