Действия оккупантов в Черном море: Россия направила в сторону Украины более 40 крылатых ракет Калибр — оперативное командование Юг

22 июня, 14:38
Цей матеріал також доступний українською
Россия усиливает группировку кораблей в Черном море (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

Россия усиливает группировку кораблей в Черном море (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

В Черном море Россия направила в сторону Украины 44 крылатых ракеты типа Калибр.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк на брифинге.

«На данный момент в Черном море, северо-западной его части, блокируя судоходство, находятся пять надводных носителей крылатых ракет и подводная лодка-носитель крылатых ракет. Таким образом, суммарное количество — 44 крылатых ракеты типа Калибр направлены сейчас в сторону Украины», — отметила она.

Видео дня
Читайте также:
Затопленные лодки, сбитые ракеты. После войны может оказаться, что в Черном море нельзя ни рыбачить, ни плавать — интервью с экологом

Гуменюк уточнила, что ракеты такой дальности позволяют поражать не только юг Украины, но и всю территорию страны.

Она также добавила, что в Черном море находятся наготове три больших десантных корабля РФ.

Для Черноморского флота наступать на Одессу – это самоубийство – Кирилл Михайлов

https://www.youtube.com/embed/fOHUiQsdZ48

20 июня Россия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет, из-за чего в Одессе сгорел логистический склад площадью более 300 квадратных метров.

Во время массированного ракетного удара российские оккупанты наносили удары по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району и самой Одессе. В результате в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади.

22 июня утром Россия выпустила по Николаеву семь ракет.


Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Черное море Крылатая ракета Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X