В Черном море находятся корабли РФ с 28 крылатыми ракетами Калибр — спикер Одесской ОВА
Россия держит в акватории Черного моря свои корабли для нанесения ракетных ударов по Украине (Фото:Yoruk Isik/Reuters)
В Черном море находятся три российских корабля, готовых нанести ракетные удары по территории Украины.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram.
По его словам, на вражеских кораблях находятся около 28 крылатых ракет типа Калибр.
«На российских кораблях, а также подводной лодке, 28 Калибров. Также враг пытается угрожать с территории временно оккупированного Крыма и с самолетов стратегической авиации», — добавил Братчук.
Он также сообщил, что оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку, но им это не удается.
С начала полномасштабного вторжения Россия систематически наносит ракетные удары по украинским городам. Часть ракет запускаются из акватории Черного моря.
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