За два месяца войны в Украине Россия использовала уже 70% своих высокоточных ракет — Bellingcat

24 апреля, 22:41
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Ракета российских оккупантов попала в жилой дом в Одессе (Фото:НВ)

Ракета российских оккупантов попала в жилой дом в Одессе (Фото:НВ)

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За два месяца войны в Украине Россия использовала уже 70% своих высокоточных ракет, сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

«У них остается примерно 30% того, с чем они начали войну. Здесь еще есть вопросы: кто работает с этими ракетами? Потому что ресурс, умеющий направлять эти ракеты, тоже ограничен. Наша разведка указывает, что это около 30−40 человек», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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Грозев отметил, что Украина работает не только на сбивание и уничтожение ракет, но и на обнаружение людей, которые могут программировать эти ракеты.

При этом он добавил, что Россия может производить такие высокоточные ракеты самостоятельно.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 24 апреля — 60-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

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18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.


22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ракетные удары Bellingcat Христо Грозев Война России против Украины

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