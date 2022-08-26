ВСУ контролируют 45% Донецкой области, там остаются около 350 тысяч жителей — глава ОВА 26 августа, 12:35 Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

На данный момент ВСУ контролируют 45% Донецкой области, там остаются еще 350 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«На момент полномасштабного вторжения постоянно проживающих жителей на территории, подконтрольной украинской власти Донецкой области — это примерно 2/3 территории по состоянию на 24 февраля — проживало 1 млн 670 тысяч населения. Сейчас — около 350 тысяч жителей осталось на 45% контролируемой территории», — отметил он.

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Кириленко добавил, что ¾ населения области эвакуированы за весь период полномасштабной войны.

По слова главы ОВА, все города Донецкой области сейчас находятся под обстрелами, но наиболее тяжелая ситуация в тех, что находятся на линии фронта.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ значительно усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые горячие направления боевых действий в Донецкой области отбирают много жизней и усилий.

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 2000 жителей региона, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

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