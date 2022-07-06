Атаки РФ в Донецкой области: за сутки погибли пять мирных жителей, еще 21 ранен 6 июля, 08:36 Россия перебросила силы на Донецкую область (Фото:НПУ)

За минувшие сутки в результате обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области погибли пять мирных жителей, еще 21 человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«За 5 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: двое в Авдеевке, один в Славянске, один в Красногоровке и один в Курахово. Еще 21 человек получил ранения», — написал он в своем Telegram.

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Кириленко добавил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В последние дни Россия существенно усилила обстрелы населенных пунктов Донецкой области. По данным британской разведки, после почти полного захвата Луганской области оккупанты попытаются взять под контроль города региона, в частности Славянск и Краматорск.

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