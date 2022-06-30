Последствия полномасштабного вторжения РФ: сколько украинских переселенцев не планируют возвращаться домой — опрос

30 июня, 11:57
Большинство украинских переселенцев планируют возвращение домой (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Большинство украинских переселенцев планируют возвращение домой (Фото:Umit Bektas/Reuters)

87% переселенцев, которые покинули свои дома в результате полномасштабного вторжения России, планируют вернуться домой, у 8% украинцев нет таких планов.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Из тех, кто планирует вернуться, 15% хотят осуществить это в ближайшее время, 24% - еще подождут, 48% - вернутся, но после окончании войны.

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Социологи подчеркнули, что по сравнению с апрелем уменьшается количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, а также растет количество тех, кто вернется после войны, или вообще не вернется.

Опрос проводился 18−19 июня. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма и захваченных после 24 февраля территорий, где отсутствует мобильная связь.

Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. С начала российского вторжения Украину покинули более 8 миллиона человек, более 7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. При этом, часть украинцев, которые выехали за границу, возвращаются домой.

В последние недели Россия существенно увеличило ракетные атаки на украинские города, часто целью оккупантов становятся гражданские объекты.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Опрос Беженцы Переселенцы Война России против Украины

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