Последствия полномасштабного вторжения РФ: сколько украинских переселенцев не планируют возвращаться домой — опрос
Большинство украинских переселенцев планируют возвращение домой (Фото:Umit Bektas/Reuters)
87% переселенцев, которые покинули свои дома в результате полномасштабного вторжения России, планируют вернуться домой, у 8% украинцев нет таких планов.
Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.
Из тех, кто планирует вернуться, 15% хотят осуществить это в ближайшее время, 24% - еще подождут, 48% - вернутся, но после окончании войны.
Социологи подчеркнули, что по сравнению с апрелем уменьшается количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, а также растет количество тех, кто вернется после войны, или вообще не вернется.
Опрос проводился 18−19 июня. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма и захваченных после 24 февраля территорий, где отсутствует мобильная связь.
Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. С начала российского вторжения Украину покинули более 8 миллиона человек, более 7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. При этом, часть украинцев, которые выехали за границу, возвращаются домой.
В последние недели Россия существенно увеличило ракетные атаки на украинские города, часто целью оккупантов становятся гражданские объекты.
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