Войска РФ понесли колоссальные потери в Украине с начала вторжения: Генштаб ВСУ показал новые данные
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили более 18 тысяч единиц вражеской техники (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 000 своих военных, за минувшие сутки — 400.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 22 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2895 (+3)
- Боевые бронированные машины — 5827 (+5)
- Артиллерийские системы — 1882 (+12)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 395 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 209 (+0)
- Самолеты — 278 (+0)
- Вертолеты — 261 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1537(+0)
- Крылатые ракеты — 480 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4393 (+15)
- Специальная техника — 161 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 22 ноября — 272-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.