Цена полномасштабного вторжения. В Генштабе ВСУ назвали общие потери войск РФ с начала войны против Украины 11 августа, 09:18 За сутки ВСУ уничтожили еще шесть вражеских беспилотников (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 000 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 11 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 11 500 единиц техники, среди них:

Танки — 1846 ( +14)

+14) Боевые бронированные машины — 4100 ( +14)

+14) Артиллерийские системы — 974 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 261 ( +0)

РСЗО) — 261 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 134 ( +1)

ПВО) — 134 +1) Самолеты — 232 ( +0)

+0) Вертолеты — 193 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 772 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 772 +6) Крылатые ракеты — 185 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3018 ( +13)

+13) Специальная техника — 90 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 августа — 169-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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