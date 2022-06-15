Минус вертолет и 250 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины 15 июня, 08:58 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили уже более 9600 единиц техники российской армии (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 750 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 15 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

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Также оккупанты лишились более 9600 единиц техники, среди них:

Танки — 1440 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 3528 ( +25)

+25) Артиллерийские системы — 722 ( +1)

+1) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 230 ( +1)

РСЗО) — 230 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 97 ( +0)

ПВО) — 97 +0) Самолеты — 213 ( +0)

+0) Вертолеты — 179 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 +3) Крылатые ракеты — 129 ( +4)

+4) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2485 ( +12)

+12) Специальная техника — 55 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 июня — 112-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Херсонская область ждет освобождения от оккупантов – Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА https://www.youtube.com/embed/VS6nI1pDUgs

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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