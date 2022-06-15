Минус вертолет и 250 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины
ВСУ уничтожили уже более 9600 единиц техники российской армии (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 750 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро среды, 15 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Также оккупанты лишились более 9600 единиц техники, среди них:
- Танки — 1440 (+6)
- Боевые бронированные машины — 3528 (+25)
- Артиллерийские системы — 722 (+1)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 230 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+0)
- Самолеты — 213 (+0)
- Вертолеты — 179 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 (+3)
- Крылатые ракеты — 129 (+4)
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2485 (+12)
- Специальная техника — 55 (+1).
Россия напала на Украину 24 февраля. 15 июня — 112-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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