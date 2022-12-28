Сотни ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о колоссальных потерях армии РФ в Украине
Украинские военные убирают уничтоженную военную технику российских оккупантов после боев в Херсонской области (Фото:Anna Voitenko/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 103 770 своих военных, за минувшие сутки — 550.
Такие данные по состоянию на утро среды, 28 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились почти 19 500 единиц техники, среди них:
- Танки — 3017 (+1)
- Боевые бронированные машины — 6037 (+13)
- Артиллерийские системы — 1999 (+1)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 418 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 212 (+0)
- Самолеты — 283 (+0)
- Вертолеты — 267 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1707 (+0)
- Крылатые ракеты — 653 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4660(+8)
- Специальная техника — 179 (+1)
Россия напала на Украину 24 февраля. 28 декабря — 308-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.