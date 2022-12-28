Сотни ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о колоссальных потерях армии РФ в Украине 28 декабря, 09:58 Украинские военные убирают уничтоженную военную технику российских оккупантов после боев в Херсонской области (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 103 770 своих военных, за минувшие сутки — 550.

Такие данные по состоянию на утро среды, 28 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 19 500 единиц техники, среди них:

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Танки — 3017 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины — 6037 ( +13)

+13) Артиллерийские системы — 1999 ( +1)

+1) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 418 ( +0)

РСЗО) — 418 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 212 ( +0)

ПВО) — 212 +0) Самолеты — 283 ( +0)

+0) Вертолеты — 267 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1707 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1707 +0) Крылатые ракеты — 653 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4660(+8)

Специальная техника — 179 ( +1)

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 декабря — 308-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.





