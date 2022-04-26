Более 22 тысяч солдат и 918 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России в войне против Украины 26 апреля, 10:51 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и уничтожать их технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22 100 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Такие данные по состоянию на утро вторника, 26 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 6000 единиц техники, среди них:

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танков — 918 ед.,

боевых бронированных машин — 2308 ед.,

артиллерийских систем — 416 ед.,

РСЗО — 149 ед.,

средства ПВО — 69 ед.,

самолетов — 184 ед.,

вертолетов — 154 ед.,

автомобильной техники — 1643 ед.,

корабли/катера — 8 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 205 ед.,

спецтехника — 31 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 26 апреля — 62-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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