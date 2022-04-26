Более 22 тысяч солдат и 918 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России в войне против Украины

26 апреля, 10:51
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и уничтожать их технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и уничтожать их технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Поддержи НВ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22 100 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Такие данные по состоянию на утро вторника, 26 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 6000 единиц техники, среди них:

Видео дня
Читайте также:
Украинские военные уничтожили десятки оккупантов и склад с боеприпасами под Херсоном
  • танков — 918 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2308 ед.,
  • артиллерийских систем — 416 ед.,
  • РСЗО — 149 ед.,
  • средства ПВО — 69 ед.,
  • самолетов — 184 ед.,
  • вертолетов — 154 ед.,
  • автомобильной техники — 1643 ед.,
  • корабли/катера — 8 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 205 ед.,
  • спецтехника — 31 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Слушайте подкаст на эту тему
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/303114745334944

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 апреля — 62-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Читайте также:
Донбасс окончательно исчерпает силы РФ. 10 выводов западных военных экспертов о шансах и проблемах нового наступления России

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.


22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X