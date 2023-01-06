Потери оккупационных войск РФ в Украине с начала большой войны превысили 110 тысяч убитыми — Генштаб ВСУ 6 января, 08:33 Российские оккупанты потеряли на войне против Украины уже более 20 тысяч единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 110 250 своих военных, за минувшие сутки — 530.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 6 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 3064 ( +23)

+23) Боевые бронированные машины — 6124 ( +16)

+16) Артиллерийские системы — 2059 ( +8)

+8) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 431 ( +5)

РСЗО) — 431 +5) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 215 ( +0)

ПВО) — 215 +0) Самолеты — 285 ( +1)

+1) Вертолеты — 272 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1844(+0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1844(+0) Крылатые ракеты — 723 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4797 ( +38)

+38) Специальная техника — 182 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 января — 317-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.