Потери оккупационных войск РФ в Украине с начала большой войны превысили 110 тысяч убитыми — Генштаб ВСУ

6 января, 08:33
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Российские оккупанты потеряли на войне против Украины уже более 20 тысяч единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты потеряли на войне против Украины уже более 20 тысяч единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 110 250 своих военных, за минувшие сутки — 530.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 6 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s
  • Танки — 3064 (+23)
  • Боевые бронированные машины — 6124 (+16)
  • Артиллерийские системы — 2059 (+8)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 431 (+5)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 215 (+0)
  • Самолеты — 285 (+1)
  • Вертолеты — 272 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1844(+0)
  • Крылатые ракеты — 723 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4797 (+38)
  • Специальная техника — 182 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036ShC7FpQwDWy9Q9niij6fXeT79kXfAau4d5NVm4nRHMTAyiQTsEJCpctNnfu1ooGl

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 января — 317-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=sYbTdoKjZjU

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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