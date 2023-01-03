Генштаб ВСУ рассказал, какие потери живой силы и военной техники понесла армия РФ в Украине за сутки 3 января, 08:34 Армия РФ потеряла на войне против Украины уже почти 20 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 108 190 своих военных, за минувшие сутки — 750.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 3 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 19 500 единиц техники, среди них:

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Танки — 3036 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 6100 ( +7)

+7) Артиллерийские системы — 2033 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 424 ( +1)

РСЗО) — 424 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 214 ( +1)

ПВО) — 214 +1) Самолеты — 283 ( +0)

+0) Вертолеты — 270 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1839(+3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1839(+3) Крылатые ракеты — 723 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4735(+10)

Специальная техника — 181 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 января — 314-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.