Генштаб ВСУ рассказал, какие потери живой силы и военной техники понесла армия РФ в Украине за сутки
Армия РФ потеряла на войне против Украины уже почти 20 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 108 190 своих военных, за минувшие сутки — 750.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 3 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 19 500 единиц техники, среди них:
- Танки — 3036 (+5)
- Боевые бронированные машины — 6100 (+7)
- Артиллерийские системы — 2033 (+6)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 424 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 214 (+1)
- Самолеты — 283 (+0)
- Вертолеты — 270 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1839(+3)
- Крылатые ракеты — 723 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4735(+10)
- Специальная техника — 181 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 3 января — 314-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.