Три ракеты, танки и 200 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины 29 июня, 09:32 ВСУ точечно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 450 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 29 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.



Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1572 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 3720 ( +16)

+16) Артиллерийские системы — 781 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 246 ( +3)

РСЗО) — 246 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 103 ( +1)

ПВО) — 103 +1) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 185 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 640 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 640 +4) Крылатые ракеты — 142 ( +3)

+3) Корабли/катера — 14 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2598 ( +9)

+9) Специальная техника — 61 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 июня — 126-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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