Три ракеты, танки и 200 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины

29 июня, 09:32
ВСУ точечно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ точечно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 450 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 29 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=Gm9uvHk9VWE

Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1572 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 3720 (+16)
  • Артиллерийские системы — 781 (+3)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 246 (+3)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 103 (+1)
  • Самолеты — 217 (+0)
  • Вертолеты — 185 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 640 (+4)
  • Крылатые ракеты — 142 (+3)
  • Корабли/катера — 14 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2598 (+9)
  • Специальная техника — 61 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/377278237724651/

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 июня — 126-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=kO-45kuoVb0

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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