Ликвидировано почти 31 тыс. оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях России за 100 дней войны в Украине 3 июня, 10:00 Цей матеріал також доступний українською За 100 дней войны ВСУ уничтожили более 9000 едини техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 950 своих военных.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 3 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9000 единиц техники, среди них:

Танки — 1367 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 3366 ( +12)

+12) Артиллерийские системы — 661 ( +14)

+14) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 207 ( +2)

РСЗО) — 207 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 95 ( +1)

ПВО) — 95 +1) Самолеты — 210 ( +2)

+2) Вертолеты / helicopters — 175 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 535 ( +14)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 535 +14) Крылатые ракеты — 121 ( +1),

+1), Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2329 ( +4)

+4) Специальная техника — 51 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 июня — 100-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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