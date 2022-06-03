Ликвидировано почти 31 тыс. оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях России за 100 дней войны в Украине

3 июня, 10:00
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За 100 дней войны ВСУ уничтожили более 9000 едини техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За 100 дней войны ВСУ уничтожили более 9000 едини техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 950 своих военных.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 3 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1367 (+4)
  • Боевые бронированные машины — 3366 (+12)
  • Артиллерийские системы — 661 (+14)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 207 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 95 (+1)
  • Самолеты — 210 (+2)
  • Вертолеты / helicopters — 175 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 535 (+14)
  • Крылатые ракеты — 121 (+1),
  • Корабли/катера — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2329 (+4)
  • Специальная техника — 51 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/331398125839939

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 июня — 100-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

https://www.youtube.com/watch?v=Sfx4zdJJ0aQ

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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